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Frosinone, Terzic: "Gol? Contento per la squadra. Dobbiamo continuare così"Live TMW
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Filippo Davide Di Santo
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Oggi alle 17:38Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
25.10.2026 17:38Serie A
Le dichiarazioni del giocatore del Frosinone in conferenza stampa dopo il match disputato a Bergamo contro l'Atalanta di Sarri
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© foto di AntonioFraioli
17:10 – Terzic, giocatore del Frosinone, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.
Cosa ne pensi del match?
"Contento per il gol, ma lo sono di più per la squadra. Volevo aspettare il momento giusto".
E' arrivata l'ora di giocare anche dal primo minuto?
"Sono arrivato 2/3 mesi fa e la priorità è lavorare forte: qui siamo pronti a tutto dove bisogna dare il massimo".
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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