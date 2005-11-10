Frosinone, Calvani: "Ghedjemis? Prima le pizzette, poi cena a tutta la squadra"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 19:19Serie A
autore Pietro Celeste
01.11.2026 19:19Serie A
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© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Gabriele Calvani, difensore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria sul Torino: "Come prima cosa chi segna per la prima volta deve portare le pizzette, poi offrire una cena a tutta la squadra".
Cosa significa giocare con questa maglia?
"Con la vittoria dell'anno scorso ci siamo guadagnati la Serie A, oggi ce la teniamo stretta con le unghie e con i denti".
Cosa significa tutta la gavetta fatta fin qui?
"Per me è un onore, ma fa parte di un percorso che parte dall'anno scorso e mi ha permesso ciò".
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