Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Manna su Lucca: "Ha tutto, deve dimostrare ogni giorno di valere questa maglia"

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:11Serie A
01.11.2026 20:11Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Juventus valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Stasera snodo importante in chiave Champions?
"Importante perché non abbiamo mai fatto due vittorie di fila e per dare continuità. Dobbiamo fare prestazione contro una squadra forte, che viene da un momento complicato ma non va sottovalutata. Cerchiamo di mettere i nostri valori in campo".

Come si affronta una Juve così delusa?
"Partita veramente difficile, oggi mi aspetto che partano forte. Abbiamo i mezzo per affrontarla, sarà molto lunga e bisogna stare concentrati dal primo all'ultimo minuto".

Ci vuole pazienza con Lucca e Beukema?
"Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa perché il tifoso non ha mai pazienza. Lorenzo ha tutto deve dimostrare ogni giorno di valere la maglia del Napoli. Mi aspetto una prestazione importante, da lì arrivano i gol. Marianucci è in crescita, ha energia e positività, ci può dare una mano per come stiamo giocando in questo momento".

Articoli correlati

Immagine news 1
Manna: "La Juve mi ha cambiato la vita. Scudetto Napoli? Ecco come l'ho realizzato"
Immagine news 2
Manna: "Oltre a Conte pensavo a Gasp per il Napoli. Era importante avere un Allegri dopo"
Immagine news 3
Manna: "Fortunati a trovare chi ci comprasse Lukaku. Gli auguro comunque il meglio"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:15 Serie A
Genoa, El Shaarawy: "Sono contento, aspetto il gol ma sono sicuro che arriverà"
Immagine news 2
21:08 Serie A
Lazio, Cataldi: "Risultati non casuali, merito di Gattuso. Isaksen si è inventato un gioiello"
Immagine news 3
21:00 Serie A
Torino, Abate: "Non andiamo dietro analisi banali. Sui cambi..."
Immagine news 4
21:00 Serie ALive TMW
Live TMWGenoa, De Rossi in sala stampa dopo l'incontro con il Lecce
Immagine news 5
20:56 Serie A
Genoa, De Rossi: "Vittoria pesantissima. Ci abbiamo creduto, era più facile mollarmi"
Immagine news 6
20:52 Serie ATMW
TMWIl rilancio del Genoa passa anche da un 35enne che consegnava frigoriferi e lavatrici
Immagine news 7
20:49 Serie A
Frosinone, Hasa: "La classifica? La guardiamo, ma con calma"
Immagine news 8
20:46 Serie A
Juventus-Napoli è appena iniziata e dagli spalti è partito il coro: "Fuori i coglioni"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Il rilancio del Genoa passa anche da un 35enne che consegnava frigoriferi e lavatrici
Immagine top news n.1 Napoli, Hojlund e Milinkovic-Savic neanche in panchina con la Juve: ecco perché
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Ognuno può dire ciò che vuole, a me dà fastidio solo non vincere"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 10ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Tre vittorie di fila, De Rossi ha guarito il Genoa: 2-1 col Lecce, Osmajic e Bijlow protagonisti
Immagine top news n.5 Udinese, Runjaic a un passo dall'esonero: crescono le quotazioni di Zanetti. I dettagli
Immagine top news n.6 5836 giorni dopo, la Lazio è da sola in testa alla Serie A: Gattuso non ha le vertigini
Immagine top news n.7 Rigore tolto al Venezia a Como, con Orsato in tribuna: l'intervento del VAR fa discutere
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.2 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Lazio, Cataldi: "Risultati non casuali, merito di Gattuso. Isaksen si è inventato un gioiello"
Immagine box news Serie A Torino, Abate: "Non andiamo dietro analisi banali. Sui cambi..."
Immagine box news Serie A Genoa, De Rossi in sala stampa dopo l'incontro con il Lecce
Immagine box news Serie A Genoa, De Rossi: "Vittoria pesantissima. Ci abbiamo creduto, era più facile mollarmi"
Immagine box news Serie A Il rilancio del Genoa passa anche da un 35enne che consegnava frigoriferi e lavatrici
Immagine box news Serie A Frosinone, Hasa: "La classifica? La guardiamo, ma con calma"
Serie B
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Sarr: "Il ruolo di esterno mi piace. Questa stagione per me da protagonista"
Immagine box news Serie B Brighenti in 2 minuti, poi Johnsen la riprende: 1-1 tra Palermo e Vicenza al 45'
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Oggi siamo stati superficiali e l'abbiamo pagata"
Immagine box news Serie B Verona, Baroni: "Complimenti ai ragazzi. Oggi abbiamo concretizzato al massimo"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Abbiamo limitato bene l'Ascoli e le migliori occasioni sono state nostre"
Immagine box news Serie B Hellas Verona-Carrarese 3-0, le pagelle: Sarr da standing ovation, Reale un disastro
Serie C
Immagine box news Serie C Cade ancora l'Ostiamare, Potenza forza 4: Serie C, i finali delle gare delle 17.30
Immagine box news Serie C Serie C, Spezia-Atalanta U23 2-1: gli aquilotti non conoscono ostacoli, Dea battuta
Immagine box news Serie C Serie C, i finali delle partite delle 14.30: derby al Cittadella, finale da urlo a Salerno
Immagine box news Serie C Dolomiti Bellunesi, Vinicio Espinal in tribuna con il Lecco: a breve l'accordo col nuovo mister
Immagine box news Serie C Serie C, Spezia-Atalanta U23 al 45': aquilotti in vantaggio, Bright sblocca subito
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati parziali delle gare delle 14.30: Lecco e Ravenna avanti a riposo
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano