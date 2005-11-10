Napoli, Manna su Lucca: "Ha tutto, deve dimostrare ogni giorno di valere questa maglia"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Juventus valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Stasera snodo importante in chiave Champions?

"Importante perché non abbiamo mai fatto due vittorie di fila e per dare continuità. Dobbiamo fare prestazione contro una squadra forte, che viene da un momento complicato ma non va sottovalutata. Cerchiamo di mettere i nostri valori in campo".

Come si affronta una Juve così delusa?

"Partita veramente difficile, oggi mi aspetto che partano forte. Abbiamo i mezzo per affrontarla, sarà molto lunga e bisogna stare concentrati dal primo all'ultimo minuto".

Ci vuole pazienza con Lucca e Beukema?

"Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa perché il tifoso non ha mai pazienza. Lorenzo ha tutto deve dimostrare ogni giorno di valere la maglia del Napoli. Mi aspetto una prestazione importante, da lì arrivano i gol. Marianucci è in crescita, ha energia e positività, ci può dare una mano per come stiamo giocando in questo momento".