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Il Frosinone, Alvini, Calò, Kvernadze... Rivivi l'intervista di TMW al ds Renzo Castagnini

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
13.11.2026 00:45I fatti del giorno
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Il direttore sportivo giallazzurro si racconta a tutto campo nella nostra redazione di TMW: dalla stagione sorprendente del Frosinone al lavoro di Alvini, passando per i talenti Palmisani, Calò, Kvernadze e Ghedjemis.
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Giornata speciale in casa TMW, dove il ds del Frosinone Renzo Castagnini ha fatto personalmente visita alla redazione (leggi qui la nostra intervista esclusiva integrale). Tanti, tantissimi i temi trattati dal dirigente toscano di 69 anni, che ha analizzato il momento del calcio italiano, l'avvio di stagione da urlo dei ciociari, i numerosi talenti della rosa di mister Alvini e l'exploit dello stesso allenatore. Di seguito le sue principali dichiarazioni, divise per argomento.

Le principali dichiarazioni di Renzo Castagnini a TMW

Il momento del calcio italiano: "Penso che si debba tornare a giocare, io l'ho fatto tanto per strada, la mia infanzia è stata lì. I ragazzi per me giocano poco, anche nelle scuole calcio ci si allena 2 volte a settimane, si ha paura di un raffreddore... Siamo delicati e la colpa è nostra, sono nonno, ci preoccupiamo troppo. Poi si è investito poco nelle strutture, mancano e si fa fatica a reperire i giovani. È stato un errore gravissimo, spero in futuro si facciano impianti per potersi allenare meglio. All'estero ci sono passati avanti tutti".

Il Frosinone: "La cosa che voglio dire è che da quando abbiamo cominciato devo ringraziare il presidente Stirpe. Mi ha chiamato quando ero a casa sul divano, era l'unica squadra senza ds. Io pensavo di smettere, ricominciare in C mi stava un po' fatica e lui mi ha dato la possibilità di lavorare. Gli dissi che sarei andato se mi avesse fatto scegliere un allenatore e ho preso Alvini. Non era facile portarlo, era 3 anni che gli andavo dietro. Non avevo mai vinto un campionato di Serie B... Negli ultimi 11 anni siamo stati 4 volte in Serie A, ma Stirpe mi ha detto che lo scorso è stato il più bello ed è stata la soddisfazione più grande".

La nuovo proprietà dei ciociari: "Clara Vista è una risorsa importante per il Frosinone. Io venivo da un calcio diverso, questi grandi fondi lavorano con i dati, che sono una risorsa. Da soli non vanno bene, ma noi abbiamo anche scout in giro per il mondo. Sto imparando, sto studiando, sono curioso e mi diverto. Il rapporto con la proprietà è bello, è normale poi ora perché siamo al di sopra delle aspettative. Stanno facendo cose importanti, stanno investendo in strutture, possono essere solo un valore aggiunto. Non abbiamo la necessità di cedere giocatori e questo pesa. A gennaio ci possono chiedere quello che vogliono, ma le cose rimangono così. Senza di loro non potevamo farle".

Giacomo Calò: "Mi vengono i brividi a parlarne perché il Cesena me lo ha regalato. Lo volevo a Palermo due anni prima, avevo già fatto tutto, mi dimisi e lui rimase a piedi. Devo dire che con lui è stato bravo Alvini, sa giocare a calcio, ma non aveva passo. Oggi fa 12-13 chilometri, se metti quantità insieme alla qualità... Le cose non vengono per caso. Finora, nonostante abbia 29 anni, ha giocato bene tutte le partite in Serie A. Il procuratore ha acceso la miccia, io non lo avrei fatto, gliel'ho detto, è un amico e bisogna essere sinceri".

Lorenzo Palmisani: "Avevamo preso Sherri, si è fatto male in Coppa Italia ed entrò Palmisani, che aveva giocato a Lucca non facendo bene. Lo avevo visto tutto il mese del ritiro: il presidente mi disse di prendere un portiere titolare e io gli risposi: 'Perché non proviamo con questo ragazzo?'. Ci sono scommesse anche per me, così abbiamo preso un sostituto. Gli abbiamo dato fiducia e ci ha ripagato. Ci vuole fortuna e coraggio. Cichella è un altro esempio. Serviva un centrocampista e io gli dissi di far giocare lui lo scorso gennaio. È bravo e lo sta dimostrando".

Il futuro di Antonio Raimondo, attualmente in prestito dal Bolgona: "Non lo so, i prestiti sono prestiti... Sono giocatori bravi, vediamo. Bisogna godersi il momento e non andare tanto a girovagare perché la Serie A diventa una cosa problematica".

I rumors di mercato su Giorgi Kvernadze: "Con lui ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiducioso che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top. Se mi chiedete un paragone, anche se è importante, lo faccio con Kvaratskhelia".

Il talento puro di Fares Ghedjemis: "Ha valori fisici incredibili. E ha anche tecnica... È un giocatore completo, Alvini lo sta sfruttando al massimo, non dimentichiamoci che quando siamo arrivati (lui e Alvini, ndr) gli ultimi due che abbiamo citato non avevano fatto niente. C'è un lavoro dietro. Non ha limiti, neanche lui sa ancora cosa può fare. Fa la differenza in Serie A, le cose cominciano a essere importanti".

Gli acquisti stranieri Grillitsch, Schmid, Birligea e Bobcek: "Quando prendi un giocatore c'è sempre qualche problema. Per quanto riguarda Grillitsch è infortunato, ma gioca in Nazionale, ha grandi qualità seppure non lo abbiamo ancora potuto vedere. L'altro austriaco (Schmid, ndr) è un talento, è un giocatore di buon livello. Birligea si è presentato in condizioni fisiche discrete, Bobcek deve lavorare ancora. Hanno trovato Raimondo davanti e hanno avuto poco spazio, fai fatica ora a cambiarlo. Con Clara Vista comunque possiamo avere una rosa un po' più ampia per rimanere in categoria".

Massimiliano Alvini e il possibile futuro in una big: "Io vorrei lavorare sempre con lui finché faccio questo mestiere, per un sacco di motivi. È un uomo, buono e leale, un po' avanti agli altri per quello che sta proponendo. Sa tenere il gruppo e i giocatori. Gli sono stato dietro 2 o 3 anni, pensavo fosse bravo, ma non così. Quando si va a giocare la domenica è felice come un ragazzino, è una cosa bella e la trasmette a tutti noi. Glielo auguro perché se lo merita".

Il passato comune con Lorenzo Lucca: "Quella di Lucca è una storia da raccontare. Ero al mercato, dissi al presidente (del Palermo, ndr) che non avevo mai fatto la Serie D e di chiamarmi nel caso fossero saliti in Serie C. Lucca era al Torino, Bava (al tempo responsabile delle giovanili del Torino, ndr) mi disse che non lo voleva dare. Al mercato esco fuori a fumarmi una sigaretta, lo incontro e mi dice che lo potevo prendere perché non avrebbe rinnovato il contratto. Io non ci credevo, non dissi niente a nessuno perché volevano una punta di nome. Ho ricevuto critiche, mi hanno detto di tutto... In D ha giocato poco, abbiamo vinto il campionato, dissi al procuratore che in C lo avremmo tenuto. Fino a novembre non ha giocato, io lo invitavo a casa, gli facevo gli spaghetti, sentivo che potesse fare qualcosa di importante questo giocatore. Contro il Bari andai in panchina, stavamo perdendo e dissi al mister di buttarlo dentro. Lui entrò e fece un gol incredibile e da lì è partito. È un ragazzo particolare, serio, ma negli ultimi anni ho imparato che i giocatori vanno aiutati. Li devi bastonare, ma in questo momento va aiutato e sicuramente a Napoli lo faranno, non devo dirglielo io. Nonostante non stia facendo bene, per me è un giocatore di grande livello".

GUARDA IL VIDEO CON L'INTERVISTA INTEGRALE DI RENZO CASTAGNINI DALLA REDAZIONE DI TMW!

L'intervista integrale di TMW al ds Renzo Castagnini

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