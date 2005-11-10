Il Frosinone promuove Orsato. Castagnini: "Ora sono tranquillo, prima c'era casino"

Renzo Castagnini è uno degli addetti ai lavori che è nel calcio da più tempo tra quelli che lavorano in Serie A. Il direttore sportivo del Frosinone si è espresso su un tema delicato come quello relativo agli arbitri e alla gestione di Daniele Orsato: "A me piace molto questo nuovo corso perché si gioca tanto di più. Dopo Fiorentina e Sassuolo c'erano stati due episodi che mi avevano lasciato un po' così: al Franchi c'era un rigore netto per noi e non è stato chiamato il VAR, con i neroverdi segniamo e viene chiamato...".

L'investitura

Castagnini spiega il suo pensiero e assicura: "Il VAR aiuta, io da dirigente mi sento tranquillo. Prima c'era casino. Non volevo fare polemiche perché a fine anno le cose si pareggiano sempre e si torna in equilibrio. Dissi di non fare confusione con il VAR perché non si può utilizzare sempre nello stesso modo. Mi piacciono gli arbitri così perché il calcio è fisico, di impatto. Gli errori si fanno tutti, è difficilissimo arbitrare, non so come facciano e sono anche bravi".

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