Cagliari, mister Pisacane: "Felicissimi di aver vinto per il compleanno di Gigi Riva"

Una vittoria combattuta e sofferta quella che ha visto il Cagliari glorioso alla Unipol Domus contro il Frosinone. La bellissima rete di Adopo è bastata per battere i ciociari e regalare nuovamente i tre punti ai tifosi rossoblù. Il carattere richiesto da mister Fabio Pisacane ai suoi è venuto fuori, così come nelle primissime giornate e ora non si può che festeggiare questo bottino. Al termine della partita, l'allenatore dei sardi ha risposto alle domande dei media.

Ore 17:20 A breve inizia la conferenza stampa.

Ore 17:50 Inizia la conferenza stampa.

Quanto è importante questa vittoria?

"Ci sono vittorie che valgono tre punti e altre che portano anche un significato emotivo importante. Siamo felicissimi di aver vinto nel giorno del compleanno di Gigi Riva. Penso che oggi siamo riusciti a fare la partita che ci eravamo preparati. Sono contento della squadra e per tutti i giovani che oggi hanno dato un contributo importante".

Il KO di Winks ha favorito l'ingresso di Grandu da titolare?

"In realtà fanno due ruoli completamente diversi e ho scelto di schierarlo ieri notte. Lui è un ragazzo che conosco da tanti anni e oggi è stata una nota dolcissima. Sicuramente sul suo essere titolare c'è stato dello scetticismo, ma quello che faccio è perché io penso sempre come muovermi".

Che ci dice di Adopo e della sua prestazione?

"Adopo è un ragazzo fondamentale per questo gruppo, per me e per il mio staff. Oggi mi ha quasi emozionato quando mi ha dedicato il gol. Lo spronerò sempre di più a fare il massimo e spero che la sua rete sia la prima di una lunga serie".

Sei partito a cinque e poi sei passato a quattro, come mai la scelta?

"Tutto è stato dettato dal fatto che Bragaglia giocasse molto dentro e noi dovevamo sopperire al buco che si stava creando in campo. Siamo stati bravi e anche fortunati. Nei primi cinque minuti la partita stava andando come volevano loro. Noi dovevamo tenere i reparti corti e cercare di non farli viaggiare nelle transizioni".

Un commento su Mendy e Kevin Carlos?

"Mendy penso gli sia stato utile stare fuori nelle ultime due. Oggi ho rivisto il ragazzo che mi aspettavo. Gli auguro solo di diventare più realizzativo, ma ha fatto una bella partita contro dei difensori centrali arcigni. Per quanto riguarda Kevin Carlos, lo aspettiamo ma deve capire ancora bene dove si trova. Sono fiducioso per il suo futuro. Un appunto anche per Sugamele, che oggi ha fatto davvero bene".

Quanto è importante questa vittoria per i tuoi ragazzi?

"Credo sia importantissima per tutti, soprattutto per chi ha giocato meno. Il gruppo è il gruppo. Il noi viene prima dell'io. Chi gioca risponde presente".

Spendiamo qualche parola su Kofler?

"Come ho detto ieri, credo che sia un ragazzo che scriverà un futuro importante nel calcio italiano".

Ore 18:01 Termina la conferenza stampa.