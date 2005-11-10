Frosinone, Monterisi 'pazzo' di Alvini: "Ci è entrato in testa, tra i migliori che ho avuto"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:34Serie A
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 17:34Serie A
Il difensore dei ciociari: "Il mister ha fatto un lavoro pazzesco. Andiamo in campo per vincere, concentrati dietro e vogliosi di attaccare".
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Il difensore del Frosinone Ilario Monterisi ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Milan valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Cosa vi sta dando Alvini?
"Lavoro pazzesco del mister, tra i migliori che ho avuto. Ormai ci è entrato in testa, andiamo in campo per vincere. Dobbiamo essere concentrati dietro e attaccare di nuovo".
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