Il difensore del Frosinone Ilario Monterisi ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Milan valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Cosa vi sta dando Alvini?

"Lavoro pazzesco del mister, tra i migliori che ho avuto. Ormai ci è entrato in testa, andiamo in campo per vincere. Dobbiamo essere concentrati dietro e attaccare di nuovo".