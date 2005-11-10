Galliani contro Malagò, si inizia. La Lazio studia due rinnovi: le top news delle 18

In attesa delle partite di Champions League che chiuderanno la 4^ giornata della Fase Campionato (alle ore 18:45 aprono AEK-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool, stasera poi avremo Porto-Napoli e Lens-Como), si muovono le pedine dei due candidati alle prossime elezioni della Federcalcio, che si terranno il 14 dicembre. Dopo quella di ieri di Malagò, oggi anche il suo futuro sfidante Adriano Galliani ha depositato la propria candidatura alla presidenza FIGC.

La Lazio vuole blindare Gattuso

Intanto la Lazio capolista della Serie A punta a tenersi stretti i propri protagonisti principali. A partire dalla guida tecnica in panchina, mister Gennaro Gattuso: in estate ha firmato un contratto di un anno da 1,2 milioni di euro netti più bonus, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di raggiungimento almeno del 12° posto. Il presidente Lotito vorrebbe accelerare le discussioni per firmare un nuovo accordo, visto l'ottimo rapporto.

Lotito al tavolo anche con Isaksen

Non solo Gattuso, perché un'altra priorità tra i rinnovi da fare in casa Lazio si chiama Gustav Isaksen. L'esterno danese è sotto contratto con i biancocelesti fino al 2028 e guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione. Le parti stanno dialogando per estendere ulteriormente fino al 2031 e portarne lo stipendio a 2,5 milioni.

Paolo Zanetti si presenta a Udine

Nella giornata di oggi, poi, Paolo Zanetti si è presentato nelle vesti di nuovo allenatore dell'Udinese: "Questa squadra ha potenziale, un potenziale che io non ho ancora mai allenato, sono molto onesto. La ricetta è una: il lavoro. Sono arrivato qui giocando in tutte le categorie, lavorando a testa bassa, vincendo campionati e terminando stagioni con esoneri. Qua sono in una macchina che è quasi perfetta, poi la base della mentalità adesso va ricostruita e con me si corre molto, con me gioca chi corre e chi merita".