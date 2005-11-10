Lazio, niente esodo al Maradona? Il Prefetto ha vietato la trasferta a Napoli ai tifosi

Se all'Olimpico continua la protesta nei confronti della dirigenza da parte dei tifosi della Lazio, che hanno scelto da inizio anno di lasciare lo stadio semi deserto in aperta contestazione contro il presidente Claudio Lotito, lo stesso non si può dire che sia successo in trasferta, quando i supporters biancocelesti hanno sempre manifestato grande vicinanza alla squadra prima in classifica. Eppure a Napoli non ci sarà il solito max esodo dei tifosi della Lazio.

Trasferta vietata ai residenti nel Lazio

In vista della sfida in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, valida per il campionato di Serie A, è arrivata infatti una decisione che limiterà la presenza dei sostenitori laziali sugli spalti. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e su conforme proposta della Questura di Napoli, alla luce dei profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica evidenziati dagli organismi competenti.