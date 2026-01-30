Pisa-Sassuolo, le probabili formazioni: Tramoni dal 1', Pinamonti rientra dopo la febbre

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo (Sabato 31 gennaio, ore 15.00, arbitra Arena, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Pisa

Alla vigilia della sfida dell’Arena Garibaldi contro il Sassuolo di Grosso, il Pisa di Gilardino sembra orientato a confermare il 3-4-2-1. Davanti a Scuffet, il rientro da titolare di capitan Caracciolo restituisce solidità al terzetto difensivo completato da Coppola e Canestrelli. In mezzo al campo, accanto ad Aebischer, è in vantaggio Akinsanmiro, anche se Loyola e Marin restano pienamente in corsa per una maglia. Sulle corsie laterali spazio ancora a Toure e Angori, punti fermi nello scacchiere nerazzurro. Sulla trequarti, nonostante le voci di mercato prontamente smentite dal presidente Corrado, Tramoni partirà dal primo minuto, mentre Moreo stringerà i denti pur non essendo al meglio. In avanti, possibile esordio dal 1’ per Durosinmi, con il nuovo arrivato Stojilkovic inizialmente in panchina. (da Pisa, Davide Caruso)

Come arriva il Sassuolo

Infermeria svuotata in casa Sassuolo. In attesa dei rinforzi dal mercato, Fabio Grosso preparerà la sfida con il Pisa potendo contare su Kristian Thorstvedt a pieno regime. Il norvegese infatti dovrebbe tornare nella formazione titolare e giocare insieme a Matic e Koné a centrocampo. Berardi avrà più minutaggio dopo la mezz'ora di domenica scorsa, partirà dall'inizio (al posto di Fadera) con Laurienté a supporto del rientrante Pinamonti, pronto al rientro dall'inizio dopo la febbre. Per il resto solita difesa con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig davanti a Muric. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)