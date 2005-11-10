Tanta, troppa e inaspettata fatica. La prima parte di League Phase di Champions, arrivata al giro di boa, dell'Inter, potrebbe essere riassunta, molto sinteticamente, in questo modo. Prima l'esordio con sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid, che ci poteva anche stare, poi il ko in casa contro il Brugge, che ha fatto molto male, fino alle due vittorie, molto diverse, a San Siro e a fatica contro lo Shakhtar e a Rotterdam, in scioltezza, contro il Feyenoord. Sei punti in quattro gare, il bottino dei nerazzurri, attualmente quindicesimi in classifica.

Quante possibilità ha l'Inter di passare il turno in Champions League?

Finisse così la squadra di Chivu dovrebbe giocare i playoff, che l'anno scorso furono fatali, ma le chance di arrivare tra le prime otto ci sono, visto che le ultime quattro avversarie non sarebbero, almeno sulla carta, impossibili da battere. Le prossime due gare saranno contro Stoccarda al Meazza e Borussia Dortmund in Germania, poi, a gennaio sarà il turno di Liverpool a Milano e Slovan Bratislava in trasferta. Con 12 punti l'Inter sarebbe praticamente certa di qualificarsi agli ottavi, forse anche con 9 o 10, altrimenti i playoff saranno la strada da dove iniziare il percorso per arrivare il più avanti possibile.

Le ultime quattro giornate dell'Inter

Mercoledì 25 novembre 2026

21:00 Inter-Stoccarda

Mercoledì 9 dicembre 2026

21:00 Borussia Dortmund-Inter

Martedì 19 gennaio 2027

21:00 Inter-Liverpool

Mercoledì 27 gennaio 2027

21:00 Slovan Bratislava-Inter