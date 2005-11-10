Serie C, gli arbitri della 15ª giornata per i tre gironi: Trento-Citta a Mirabella, Catania- Bari a Sacchi
Claudia Marrone
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027, che prenderà il via venerdì 20 novembre e si concluderà poi, come di consueto, lunedì 23. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi:
GIRONE A
Alcione-Ospitaletto: Michele Maccorin di Pordenone (Callovi-Branzoni. IV Ufficiale: Costa. Operatore FVS: Daghetta)
Desenzano-Albinoleffe: Andrea Giordani di Aprilia (Veli-El Hamdaoui. IV Ufficiale: Migliorini. Operatore FVS: Ghani Arshad)
Dolomiti Bellunesi-Carpi: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Pandini-Giancristofaro. IV Ufficiale: Mazzer. Operatore FVS: Storgato)
Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo: Mario Picardi di Viareggio (Scipione-Scarpati. IV Ufficiale: Buzzone. Operatore FVS: Nicosia)
Giana Erminio-Juventus Next Gen: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Gervasi-Giordano. IV Ufficiale: Melloni. Operatore FVS: Nechita)
Lecco-Lumezzane: Gabriele Sciolti di Lecce (Raccanello-Liotta. IV Ufficiale: Castellano. Operatore FVS: Turra)
Pro Vercelli-Novara: Michele Pasculli di Como (Li Vigni-Martinelli. IV Ufficiale: Pizzi. Operatore FVS: Cufari)
Trento-Cittadella: Domenico Mirabella di Napoli (Bosco-Antonicelli. IV Ufficiale: Frasynyak. Operatore FVS: Cavalli)
Treviso-Pergolettese: Carlo Esposito di Napoli (Di Curzio-Fabrizi. IV Ufficiale: Eremitaggio. Operatore FVS: Cerrato)
Union Brescia-Renate: Gianmarco Vailati di Crema (Colonna-Di Berardino. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Morotti)
GIRONE B
Campobasso-Vis Pesaro: Francesco Aloise di Voghera (Valcaccia-Andriambelo. IV Ufficiale: Decimo. Operatore FVS: Robilotta)
Forlì-Reggiana: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Tagliafierro-Nicodemo. IV Ufficiale: Guitaldi. Operatore FVS: Mastrosimone)
Grosseto-Guidonia Montecelio: Giacomo Rossini di Torino (Esposito-D'Ettorre. IV Ufficiale: Barbetti. Operatore FVS: Iuliano)
Livorno-Ravenna: Gabriele Restaldo di Ivrea (Fenzi-Granata. IV Ufficiale: Viapiana. Operatore FVS: Meraviglia=
Ostiamare-Atalanta U23: David Kovacevic di Arco Riva (Gatto-Apollaro. IV Ufficiale: Leorsini. Operatore FVS: Cirillo)
Pianese-Gubbio: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Todaro-Lauri. IV Ufficiale: Gallorini. Operatore FVS: Spizuoco)
Pineto-Pescara: Valerio Vogliacco di Bari (Galieni-Mamouni. IV Ufficiale: Aldi. Operatore FVS: Carella)
Sambenedettese-Perugia: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Ferraro-Spatrisano. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Singh)
Torres-Spezia: Abdoulaye Diop di Treviglio (Starnini-Galigani. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Macripò)
Vado-Latina: Cataldo Zito di Rossano (Infante-Pastori. IV Ufficiale: Ammannati. Operatore FVS: Mino)
GIRONE C
Altamura-Casarano: Matteo Dini di Città di Castello (Palermo-Aletta. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: De Chirico)
Audace Cerignola-Barletta: Francesco Zago di Conegliano (Martone-Mezzalira. IV Ufficiale: Recchia. Operatore FVS: Capriuolo)
Casertana-Salernitana: Leonardo Di Mario di Ciampino (Rignanese-Bernasso. IV Ufficiale: Liotta. Operatore FVS: Ciannarella)
Catania-Bari: Gabriele Sacchi di Macerata (Marchese-Rastelli. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Chillemi)
Crotone-Cosenza: Bruno Spina di Barletta (Cantatore-Massari. IV Ufficiale: Maresca. Operatore FVS: Gigliotti)
Inter U23-Potenza: Riccardo Tropiano di Bari (Romagnoli-De Luca. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Chimento)
Monopoli-Cavese: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Posteraro-Petrov. IV Ufficiale: Cavacini. Operatore FVS: Andreano)
Picerno-Giugliano: Andrea Bortolussi di Nichelino (Roncari-Mititelu. IV Ufficiale: Palmieri. Operatore FVS: Fedele)
Savoia-Sorrento: Gabriele Totaro di Lecce (Manzini-Mazza. IV Ufficiale: Marotta. Operatore FVS: Chianese)
Scafatese-Foggia: Fabrizio Pacella di Roma 2 (Jorgji-Brizzi. IV Ufficiale: Angelillo. Operatore FVS: Russo)