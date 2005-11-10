Floriano Noto, presidente del Catanzaro, ha avuto l'intuizione insieme alla dirigenza sportiva di accogliere la scorsa stagione in Calabria due talenti oggi nel giro della Nazionale come Alphadjo Cisse del Milan e Mattia Liberali del Como. Intervistato da ILovePalermoCalcio, ne ha parlato così: "Vederli nell'Italia per me è stata una bellissima emozione, e mancava Favasuli solo per infortunio. Sono molto contento per loro perché sono tutti ragazzi splendidi.

I risultati da loro raggiunti mi fanno riflettere ancora su quanto fosse forte il Catanzaro nella passata stagione. C’erano squadre ben più attrezzate di noi, ma con quelli che chiamavo enfant terrible siamo riusciti ad andare oltre qualsiasi aspettativa".

L'esonero di Aquilani

Noto parla anche dell'ex tecnico del Catanzaro, sollevato recentemente dall'incarico dal Sassuolo: "Onestamente non me lo aspettavo, anche perché quella neroverde non è una piazza nella quale vi era l’abitudine al cambio della guida tecnica. Non so cosa sia successo, ma è chiaro che mi dispiace per Aquilani. Con lui ci siamo lasciati in maniera cordiale perché ho compreso la sua voglia di cogliere l’opportunità di allenare in Serie A. Il suo esonero è stato inaspettato".