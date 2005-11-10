La sosta per le Nazionali è ormai passata, e la Sampdoria - come fa sapere la società mediante un comunicato ufficiale - ha svolto una doppia seduta di allenamento a Bogliasco, in vista della sfida al Benevento, "in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Luca D’Angelo e il suo staff hanno diretto una sessione mattutina incentrata su lavori di forza in due gruppi e trasformazione sul campo sotto forma di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e possessi. Al pomeriggio invece allenamento dedicato alla tattica".

Non manca poi un report medico. Come si legge sempre nella citata nota, allenamento differenziato sul campo per Alessandro Di Pardo e Yari Verschaeren, mentre proseguono i rispettivi percorsi di recupero Fabio Depaoli e Salvatore Esposito.