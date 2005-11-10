La League Phase di Champions è arrivata al giro di boa e il cammino delle quattro italiane, fino a questo momento, ci ha regalato tantissime sorprese. Alzi la mano chi avrebbe mai pronosticato, al momento del sorteggio, che il Como sarebbe stata la squadra di Serie A più in alto di tutte in classifica. Più in alto dell'Inter, più in alto del Napoli e più in alto della Roma. E invece è andata proprio così: la squadra di Fabregas, grazie alle vittorie contro Lipsia, Manchester United e Lens, con il clamoroso 1-9 del 4 novembre scorso rifilato ai francesi, si trova infatti al quarto posto, dietro soltanto a PSG, Real Madrid e Arsenal.

Quante possibilità ha il Como di passare il turno in Champions League?

Il cammino dei lariani è stato notevole, lo abbiamo detto, ma niente è ancora deciso e le ultime quattro partite della League Phase saranno decisive, in un senso o nell'altro. Facciamo però l'inevitabile distinzione tra la qualificazione diretta agli ottavi di finale, che spetterà alle prime otto classificate al termine dell'ottava e ultima giornata, e la qualificazione ai playoff, ovvero il turno intermedio, una sorta di sedicesimo di finale, che vedrà impegnate le squadre che si piazzeranno dal nono al ventiquattresimo posto.

Quasi impossibile che il Como venga eliminato al termine della League Phase. I 9 punti raccolti finora potrebbero addirittura già essere sufficienti e le gare contro AEK e Betis in calendario prima della sosta di più di un mese rappresentano due occasioni per chiudere definitivamente i conti. Più difficile, invece, arrivare tra le prime otto, visto che a gennaio ci saranno le sfide quasi impossibili contro Paris Saint-Germain prima e Barcellona poi. Realisticamente la squadra di Fabregas ha quasi la certezza di un posto ai playoff, dunque, ma sognare non costa niente e visto l'attuale quarto posto, pensare agli ottavi di finale non è certo utopia.

Le ultime quattro giornate del Como

Martedì 24 novembre 2026

21:00 Como-AEK Atene

Mercoledì 9 dicembre 2026

18:45 Real Betis-Como

Mercoledì 20 gennaio 2027

21:00 Como-Paris Saint-Germain

Mercoledì 27 gennaio 2027

21:00 Barcellona-Como