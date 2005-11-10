Nella giornata di ieri la Fiorentina ha presentato la terza maglia per la stagione 2026/27, ideata insieme allo sponsor tecnico, Joma. Una presentazione in grande stile, con un video sul sito ufficiale del club viola e sui canali social del brand e della stessa società gigliata, con il riferimento alla proporzione divina, simbolo del nuovo kit, come spiegato anche dal comunicato della Fiorentina: "La bellezza di Firenze non è mai stata frutto del caso. Per secoli, artisti, matematici, architetti e pensatori hanno cercato di decifrare le proporzioni che rendono straordinaria un'opera. Una ricerca che fa parte dell'identità della città e che oggi assume una nuova dimensione nella terza maglia dell'ACF Fiorentina. Con il concept “La proporzione divina”, Joma presenta una proposta che trova nella spirale aurea il punto d'incontro tra arte, scienza e calcio".

La reazione da Pisa

Nulla di strano, almeno all'apparenza, fino a quando però, da Pisa, storica città rivale di Firenze da secoli, non sono arrivate le prime reazioni che hanno posto all'attenzione di tutti il fatto che la spirale aurea richiami a Leonardo Fibonacci, conosciuto anche come Leonardo il Pisano. Oltre a questo, come se non bastasse a far scatenare le polemiche, guardando la maglia è possibile notare, all'altezza della spalla, un simbolo molto simile allo stemma della città di Pisa (una croce). A Firenze la cosa non è stata presa bene, anzi, e per chiarire la questione è dovuta intervenire proprio Joma con una nota.

Joma: "Nessun riferimento a Pisa e alla croce pisana"

Il brand spagnolo ha chiarito il tutto con un comunicato: "Non vi è un riferimento a Leonardo Fibonacci o alla simbologia pisana: il linguaggio geometrico del design richiama invece quella ricerca dell’ordine e della misura che nel Rinascimento mette in relazione arte, architettura e sapere scientifico. Una tensione presente nell’opera di alcuni dei grandi protagonisti della cultura fiorentina, da Filippo Brunelleschi a Leon Battista Alberti, fino al dialogo tra arte e matematica che attraversa l’esperienza di Leonardo da Vinci. Il motivo grafico ne offre una reinterpretazione contemporanea, senza riprodurre letteralmente un singolo simbolo storico.

Non emergono elementi iconografici specifici che consentano di identificare il motivo con la croce pisana o con altri emblemi ufficiali e storici di Pisa. L’eventuale somiglianza riguarda esclusivamente la struttura radiale a quattro direzioni, comune a numerose croci, rosette, quadrilobi e decorazioni geometriche. Gli elementi distintivi della croce pisana, ossia i bracci uniti, la forma patente e ritrinciata, i dodici pometti e la tradizionale combinazione bianco-rossa, non sono presenti nel motivo.

In realtà non è neppure una croce, ma un fiore ispirato alle maioliche rinascimentali che ha otto punte, solo che quattro di queste punte sono in tono su tono. L’ispirazione è stata il Battistero, ma anche il pavimento del Duomo ha delle geometrie simili”.