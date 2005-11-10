Un buon pareggio all'esordio contro il Fenerbahce in Turchia, una vittoria rotonda e senza patemi contro lo Slovan Bratislava e due successi buttati al vento subendo altrettante dolorosissime rimonte contro Real Madrid e Manchester United, che alla fine non hanno portato neanche un punto in classifica. La Roma è arrivata al giro di boa della League Phase di Champions con tanti rimpianti e soltanto 4 punti che, per il momento, valgono il ventesimo posto in classifica. Il cammino è tutt'altro che compromesso ma i playoff, a sensazione, saranno l'unico traguardo possibile per i giallorossi.

Quante possibilità ha la Roma di passare il turno in Champions League?

Mancano quattro gare alla fine di questa prima fase di Champions League e la prima, valida per la quinta giornata, sarà dal coefficiente di difficoltà altissimo. La Roma farà infatti visita al Paris Saint-Germain e la sfida sarà quasi impossibile. Ma mai dire mai. Le ultime tre gare saranno invece alla portata e possono valere la qualificazione: Sporting CP all'Olimpico, AEK Atene in Grecia e finale con il Lille in casa. L'impresa è possibile ma guai a commettere altri errori: la Roma deve dimostrare di essere già maturata.

Le ultime quattro giornate della Roma

Mercoledì 25 novembre 2026

21:00 Paris Saint-Germain-Roma

Martedì 8 dicembre 2026

21:00 Roma-Sporting CP

Martedì 19 gennaio 2027

21:00 AEK Atene-Roma

Mercoledì 27 gennaio 2027

21:00 Roma-Lille