Gasparri: "Lo stadio servirebbe alla Roma, ma il centravanti buono fa vincere lo Scudetto"

Quest'oggi si è tenuto un convegno promosso dall'ordine degli Architetti PPP di Roma sulla rigenerazione urbana e al termine dello stesso è intervenuto Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia e noto tifoso della Roma, che è stato interpellato dai media presenti, tra cui VoceGiallorossa.it, sull'anticipazione del progetto dello stadio a Pietralata: "Io sono romanista, mi interessano più i risultati dello stadio", ha detto in maniera onesta il politico.

Successivamente ha proseguito parlando così della stagione attuale: "Per me se la Roma compra un centravanti buono è quasi meglio dello stadio. Io l'ho visto mesi fa, la proprietà mi ha privilegiato facendomi vedere questo progetto con la realtà virtuale. Io spero di passare dalla realtà virtuale a quella realizzativa. Anche perché lo Stadio Olimpico è meraviglioso, è un'architettura olimpica, ci andavo quando andavo sei anni, ora ne ho 69...".

Segno che c'è bisogno di rinnovamento per rimanere al passo con i tempi e con i top club in Europa: "Ho sempre intuito la partita a distanza, pensate che bello uno stadio moderno con tutta una serie di spazi per intrattenimento, cinema, ristoranti e poi dove si vede pure la partita. Lo stadio servirebbe, però il centravanti buono fa vincere lo Scudetto".