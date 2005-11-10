Il magic moment di Isaksen continua, Gattuso: "Contro il Napoli sarà il capitano"

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Napoli, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato anche del momento di Gustav Isaksen:

Vista l'emergenza a sinistra, penserete a forzare un rientro di Zaccagni?

"Forzare non ha senso, quando vogliamo spingere nella settimana tipo dobbiamo spingere per mantenere la quantità e la qualità del lavoro. Per questo anche su Marusic e Rovella abbiamo cercato di farli entrare avendo sulle gambe già quel tipo di lavoro, altrimenti c'è rischio di ricadute. Quando vai da un giocatore e gli chiedi di stringere i denti non è facile, perché poi se ha una ricaduta il rapporto diventa difficile. Bisogna essere bravi e non commettere questi errori, anche settimana scorsa Nuno non stava benissimo, poi ci ho parlato. Mi sono fatto convincere, ma alla fine ha spinto poco e chapeau a lui che si è messo a disposizione. Se vuoi giocare in un certo modo devi stare bene altrimenti le cose non vengono in maniera perfetta".

Ha già deciso chi sarà il capitano?

"Ho parlato con Stefano Derkum che ha tutti i numeri, è un robot e sa tutto. I numeri dicono che per presenze il capitano è Isaksen e domani dovrebbe indossare la fascia".

Quanto è cresciuto Isaksen nell'ultimo mese? Che messaggio rappresenta la presenza dei tifosi oggi alla Stazione Termini?

"Un messaggio d’amore, ci stanno vicini e per l’ennesima volta è una grandissima manifestazione di coerenza. Deve essere motivo di orgoglio, deve caricarci e darci la spinta per farci portare un risultato positivo a casa domani. Fa piacere, li ringrazio a nome dei ragazzi e dello staff. Sono cose belle, bisogna essere orgogliosi e onorare la maglia della Lazio. Isaksen deve essere bravo, alcuni devono essere stimolati per andare a mille all’ora, a lui invece bisogna fargli capire che a volte anche fare qualcosa in meno non è male. Lui non si risparmia mai, vuole sempre andare e un po’ di gestione non fa mai male".