Sol Campbell è sicuro: "Il Tottenham valuta Amorim, potrebbero esserci stati contatti"

Michael Carrick è tornato ufficialmente sulla panchina del Manchester United, chiudendo settimane di incertezza a Old Trafford. Ma mentre i Red Devils hanno voltato pagina, il nome di Ruben Amorim continua a occupare le prime pagine dei media inglesi. Non tanto per il suo recente passato allo United, quanto per il possibile prossimo capitolo della sua carriera. E nelle ultime ore è emersa un’ipotesi destinata a far discutere: il suo futuro potrebbe restare in Premier League, al Tottenham.

Il club londinese è attualmente guidato da Thomas Frank, ma i risultati non stanno convincendo. Il danese, arrivato dopo l’ottimo lavoro svolto al Brentford, sta faticando a imporsi in un contesto ben più esigente come quello degli Spurs. I numeri parlano chiaro: 12 vittorie, 12 sconfitte e 8 pareggi in 32 partite, un rendimento che lo colloca statisticamente come uno dei peggiori allenatori recenti del club. A rafforzare le voci su un possibile cambio in panchina ci ha pensato Sol Campbell, ex difensore simbolo del Tottenham (e dell’Arsenal), che ha apertamente collegato Amorim agli Spurs. "Sono sicuro che lo stiano osservando e non mi sorprenderei se ci fossero già stati contatti. È difficile immaginare Amorim di nuovo in Portogallo". Secondo Campbell, Frank resta un allenatore di alto livello, ma il Tottenham rappresenta una sfida completamente diversa rispetto al Brentford. "Qui le aspettative sono altissime, i tifosi vogliono vincere. È normale che il club valuti altre opzioni", ha spiegato.