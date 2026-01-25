Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali: Bijlow in porta e 3-4-1-2 per DDR, Italiano con Immobile

Stati d'animo agli antipodi questo pomeriggio al "Ferraris". Il Genoa ospita il Bologna in questa 22a giornata di campionato. I rossoblù di Daniele De Rossi sono imbattuti in questo 2026 con una vittoria, quella casalinga contro il Cagliari, e tre pareggi contro Pisa, Milan e Parma. Gli emiliani allenati da Vincenzo Italiano invece hanno perso tre delle cinque partite in campionato del nuovo anno con l'unica vittoria però ottenuta lontano dal "Dall'Ara". In Europa League invece i felsinei sono reduci dal pareggio per 2-2 in rimonta contro il Celtic di giovedì scorso.

Cambia portiere il Genoa

Daniele De Rossi cambia modulo e in porta si affida a Bijlow con Otoa al centro della difesa al posto dello squalificato Ostigard mentre Marcandalli e Vasquez sono i braccetti. A centrocampo spazio a Ellertsson e Frendrup con Norton-Cuffy e Martin esterni. In attacco il Vitinha alle spalle di Colombo e Ekhator.

Le scelte del Bologna

Risponde Vincenzo Italiano con il 4-2-3-1 con Immobile schierato al centro dell’attacco supportato da Rowe a destra, Dominguez a sinistra e Odgaard al centro. In cabina di regia con Freuler c’è Ferguson mentre in difesa davanti Skorupski ci sono Zortea, Casale, Heggem e Lykogiannis.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Vitinha; Colombo, Ekhator.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Immobile.