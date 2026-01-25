Torino, sprint a sorpresa per Tchoca del Cotinthians. Jappert in stand-by, la situazione

Il Torino si muove anche in entrata in questo mercato di gennaio, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa di Marco Baroni. Uno dei reparti da rinforzare è quello della difesa, come ha dimostrato anche la pesante sconfitta rimediata ieri al Sinigaglia, contro il Como. Sky Sport riferisce di un nuovo nome sul quale i granata si stanno attivando con decisione, che arriva dal Brasile.

Come si apprende infatti si avvicina sempre di più alla squadra di Baroni il centrale classe 2003 Tchoca, in forza al Corinthias. Tanto che ci sarebbe già l'intesa di massima con il club brasiliano e si attende il via libera per poter chiudere l'operazione e portare il ragazzo in Serie A. Le parti infatti sarebbero molto vicine all'intesa finale, ma mancherebbe ancora l'ok definitivo da parte del club che possiede il suo cartellino.

Il Torino attende il permesso del Corinthians per poter organizzare il viaggio del giocatore e sottoporlo alle visite mediche, nel caso in cui l'ultima offerta fatta venisse accettata. Qualora l’operazione non dovesse andare a buon fine, il Torino sta mantenendo bloccata l’opzione Jappert, che come vi abbiamo raccontato ha vissuto di nuovi risvolti positivi nelle ultime ore dopo gli ultimi contatti fra le parti.