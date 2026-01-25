Messias fa esplodere il "Ferraris": perla del 10 e rimonta completata. Genoa avanti 2-1 sul Bologna
TUTTO mercato WEB
Rimonta completata al "Ferraris". Il Genoa passa in vantaggio nel recupero con Junior Messias. Il numero 10 rossoblù pesca dal cilindro un mancino a giro delizioso che si insacca nell'angolino alla destra di Ravaglia per un gol che fa esplodere di gioia il pubblico di casa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria
Pronostici
Calcio femminile