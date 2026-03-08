Oggi test nella casa di De Rossi. Il Corriere di Roma titola: "Gasp si affida al solito Malen"

L’edizione di oggi del Corriere di Roma apre con l’impegno di campionato della Roma, che questo pomeriggio alle 18:00 scenderà in campo allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, nel match valido per la 28ª giornata di Serie A.

I giallorossi sono chiamati a cambiare passo dopo aver raccolto due pareggi nelle ultime tre partite e devono anche reagire alle vittorie di Juventus e Como: i bianconeri si sono avvicinati a un solo punto di distanza, mentre i lariani hanno raggiunto la Roma al quarto posto.

La squadra capitolina dovrà però fare a meno di diversi giocatori importanti: Paulo Dybala, operato pochi giorni fa, oltre a Matías Soulé, Artem Dovbyk e Evan Ferguson, la cui stagione con la Roma potrebbe essere già conclusa secondo quanto dichiarato dal tecnico Gian Piero Gasperini. In attacco i giallorossi dovrebbero quindi affidarsi a Donyell Malen, con il sostegno di Lorenzo Pellegrini e dell’ex Venturino.