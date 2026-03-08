Genoa in campo alle 18, La Repubblica (ed. Genova): "Carica De Rossi nell'assalto alla Roma"
De Rossi affronta ancora una volta il suo passato. Dopo poco più di due mesi dalla sconfitta dell'andata, il Genoa cerca il successo e i tre punti contro la Roma al "Ferraris". Una partita importante per l'allenatore ma soprattutto per i rossoblù, in piena lotta per non retrocedere. Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa, carica De Rossi nell'assalto alla Roma".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
