Genoa, De Rossi: "Ostigard e Vasquez importanti". E poi ricorda Gianluca Signorini

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi si è soffermato sui singoli Vasquez e Ostigard: "Il Mondiale leva un po’. Ma è vero anche che Ostigard ad inizio campionato ha marcato Hojlund ed è stato migliore in campo. Bisognava aspettarli, commettevano qualche imprecisione difensivo. Sono fasi, bisogna lavorare. A livello comunicativo abbiamo cercato di levare quella pressione dai giocatori che commettevano errori. Mi sono preso io la respobbailità ma ora mi piace rimarcare quanto di buono stanno facendo. Anche loro devono fare un salto in avanti ma sono giocatori impossibili da non riconoscere come importanti per noi. Sono due capitano ma in questa squadra è un peccato ci sia una fascia sola".

24 anni fa ci lasciava Signorini.

"Il ricordo è doveroso. Lo avrei fatto a fine conferenza. Mandiamo un abbraccio alle persone che gli hanno voluto bene. E’ un simbolo che abbiamo nei cartelloni attorno al campo. Non è un caso se c’è anche il suo nome al centro sportivo. Ho ricordi vaghi perché io ero ancora piccolo quando mio padre provava a spiegarmi che in Europa si tifava per le squadre italiane. Non bisogna allenare il Genoa per raccontare la grandezza del personaggio. E' stato un capitano vero, un uomo vero e compagno di squadra leale. Mi avrebbe fatto piacere conoscerlo".

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