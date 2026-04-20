Il Genoa batte il Pisa in rimonta, De Rossi non ha paura a dirlo: "Siamo salvi"

Il Genoa espugna la Cetilar Arena di Pisa con un prezioso 2-1 che lo proietta a +12 sul Lecce (che giocherà oggi contro la Fiorentina, ndr), allontanandolo definitivamente dalla lotta salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio al 19' con un gol di Canestrelli, ma i rossoblù ribaltano il risultato con la rete di Jeff Ekhator al 41' e il rigore trasformato da Lorenzo Colombo al 55'. Una vittoria di carattere per la squadra di De Rossi, che ha saputo reagire con qualità e concretezza al buonissimo inizio di quella di Hiljemark, ormai definitivamente spacciata.

De Rossi non ha paura: "Salvezza raggiunta"

Daniele De Rossi a fine partita non ha avuto peli sulla lingua nel parlare della classifica della sua squadra: "Siamo virtualmente salvi, si. Sarebbe da ipocriti dire il contrario. Sarebbe una tragedia sportiva se ciò non dovesse accadere. Certo, dobbiamo continuare a onorare la maglia e a fare punti".

Hiljemark non vuole più parlare di salvezza

Oscar Hiljemark si è di fatto arreso all'evidenza della classifica e nel post-partita lo ha ammesso a microfoni accesi: "Mi dispiace per i tifosi e la città. Non mi sento tradito dai ragazzi. Io non voglio ancora mollare. In questo momento di salvezza non si deve più parlare. La mia situazione non è importante, quella dei tifosi, della squadra e della città è più importante".