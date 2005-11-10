Monza-Atalanta, le formazioni ufficiali: Mout dall'inizio, è Krstovic il centravanti di Sarri

L'11^ giornata di Serie A prosegue mandando in scena Monza-Atalanta tra le due partite in programma alle 15.00. Entrambe le squadre arrivano con voglia di riscatto: i brianzoli sono reduci da 3 ko di fila e sono piombati in zona retrocessione, mentre i nerazzurri non vincono da 4 giornate (nelle quali hanno ottenuto appena 2 punti) e vengono da un deludente pareggio in Conference League.

Juric opta per il 3-5-2, lanciando dal primo Mout in mezzo al campo. In avanti il tandem composto da Varela e Robinson. Sarri risponde con il 4-2-3-1, piazzando alle spalle di Krstovic un trio composto da Elmas, De Ketelaere e Zalewski.

Le formazioni ufficiali di Monza-Atalanta

Monza (3-5-2): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Tourè, Mout, Colombo, Akinsanniro, Mangas; Varela, Robinson. Allenatore: Juric

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Kristovic. Allenatore: Sarri