Genoa, oggi valutazioni per Amorim: De Rossi alle prese con gli ultimi dubbi per Roma

Una vigilia come le altre in casa Genoa. Se da un lato è vero che la sfida a Roma contro i giallorossi non è una sfida come le altre per l'avversario e per la storia di Daniele De Rossi, dall'altra c'è la voglia da parte del tecnico rossoblù, e di tutto l'ambiente, di proseguire sulla strada tracciata dal successo casalingo contro la Fiorentina. Un impegno arduo quello contro gli uomini di Gasperini, una squadra definita "spaventosa" dall'allenatore del Grifone per la forza tecnica che dispone, ma la volontà è di ben figurare e tentare di tornare a Genova con punti importanti per il prosieguo della stagione.

Amorim può tornare in gruppo

Tanti dubbi per il mister romano. Il primo è relativo al modulo. Andare avanti con la difesa a quattro o rimanere più abbottonati con una retroguardia a tre aiutata dai due laterali? Una situazione che DDR analizzerà in queste ore, e che avrà già analizzato nei giorni precedenti, in base al piano gara stilato. Chi potrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina è Alexsandro Amorim che ieri è tornato parzialmente in gruppo e con carichi però bassi. Oggi il centrocampista brasiliano sarà valutato ma, qualora arrivasse il semaforo verde, sarebbe l'unico recuperato. Restano ai box Havel, Meichtry e Colombo.

La freschezza di Wiafe e Robinho Jr

Buone sensazioni arrivano invece da Robinho Junior e Samuel Wiafe. Quest'ultimo si sta ritagliando piano piano uno spazio importante nella scacchiera del Genoa mentre il secondo è sempre più aggregato alla prima squadra e andrà a Roma con la squadra "non per vedere l'Olimpico" ha detto De Rossi. Due assi in più per questa stagione.