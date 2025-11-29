Genoa, De Rossi: "Tre punti sarebbero molto importanti per noi"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della gara contro l’Hellas Verona, valida per la 13ª giornata di Serie A.

Hai dichiarato di aver intrapreso questo lavoro per le emozioni. Quali sono le emozioni di questo ritorno in pubblico per la prima volta in una fase così delicata?

"Le emozioni sono un poco superate dalla concentrazione sul mio lavoro, sulle cose del campo. Con un poco di attenzione riusciremo a guardare la curva, a guardare il Ferraris, a sentire un poco le vibrazioni che sono sicuro ci saranno oggi".

La squadra è cresciuta molto, ha cambiato qualcosa a livello tattico. Come prendere una decisione del genere oggi, soprattutto a livello mentale?

"A livello mentale ero pronto. C’era anche un avversario che ha fatto molto bene ed è stato sottovalutato, perché non ha risposto ma non meritava di perdere tante partite. Dobbiamo essere freddi dal punto di vista mentale, per riuscire a goderci lo stadio, ma anche molto concentrati e consapevoli di trovare un avversario che non merita la classifica che ha".

Ha detto che dalle difficoltà della squadra è uscito un grande disegno. Al 90’, che disegno vuole vedere oggi?

"Il risultato. Va tutto bene, tre punti per noi, perché sarebbero importanti. Penso che sia una vittoria, ci sarà molta pressione e penso che ci sarà molta pressione".