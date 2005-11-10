Difesa di palla, sportellate, inserimenti al momento giusto. E la cosa che per un attaccante è linfa vitale: il gol. Tutto questo è Milutin Osmajic. Il centravanti montenegrino è stato ancora una volta decisivo nel match vinto dal Genoa a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un uno-due che stende i neroverdi e che arriva nella prima frazione di gara. Prima sfruttando al meglio un suggerimento in profondità di Traoré e poi approfittando di un assist di Messias per la gioia degli oltre cinquemila sostenitori del Grifone.

Sei i gol in stagione

Un tesoro che il Genoa dovrà proteggere sicuramente in sede di mercato ma l'estate è ancora lontana e a gennaio difficilmente lo lascerà partire. Arrivato nell'ultima sessione di trattative dal Preston, Osmajic ha realizzato sei reti in 11 partite disputate. La prima il 4 settembre contro il Como, poi ha momentaneamente pareggiato i conti contro il Parma. A Marassi contro la Fiorentina sono arrivati un gol e un assist nel successo per 2-1 mentre prima della doppietta di ieri aveva segnato sul campo del Lecce.

Le parole di De Rossi

E il suo modo combattivo di scendere in campo è piaciuto da subito ai tifosi. Milutin lotta e combatte su ogni pallone senza mai risparmiarsi. "Adesso ce lo aspettiamo perché lo conosciamo - ha detto De Rossi in conferenza - è uno intenso, va a due mila all'ora, anche quando deve abbracciarti. Hai visto quei cani grossi che ti vengono addosso perché vogliono festeggiarti? Lui è così. Ha fatto 6 gol, sono numeri importanti, io e Diego ci siamo innamorati di lui quando lo abbiamo visto in video ma era uno che sei gol li faceva in 12 mesi e sta stupendo da questo punto di vista. Ora iniziano a mettergli due uomini addosso e noi dobbiamo essere più bravi a giocare di più tra le linee".