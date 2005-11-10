Il cambio in panchina non poteva essere una medicina istantanea e lo 0-2 contro il Genoa lo ha ricordato nel modo più scomodo possibile. Il Sassuolo ha perso anche al debutto di Roberto D'Aversa, portando a sei le sconfitte consecutive in Serie A. In questo momento sarebbe profondamente sbagliato spostare sul nuovo allenatore responsabilità che arrivano da molto più lontano. Il problema, semmai, è che la prima partita della nuova gestione ha mostrato parecchi dei difetti della precedente.

Ventuno gol subiti nelle ultime sei: serve un esorcista!

Il Sassuolo resta a 8 punti dopo 12 giornate, con appena due vittorie, due pareggi e otto sconfitte. I gol segnati sono 16, quelli subiti addirittura 31, per una differenza reti di -15. La posizione è la diciassettesima, in attesa di Monza-Fiorentina di questa sera, con i brianzoli a quota 7 prima del loro match. La statistica che testimonia meglio la crisi però arriva dalla fase difensiva. Nelle sei sconfitte consecutive il Sassuolo ha incassato 21 reti: quattro dal Frosinone, due dal Como, sei dalla Lazio, quattro dalla Fiorentina, tre dalla Roma e altre due dal Genoa. Tre gol e mezzo subiti di media a partita. Troppi per pensare che basti cambiare sistema o aggiustare qualche distanza. Contro il Genoa il copione è stato quasi didattico. La squadra di D'Aversa ha avuto anche un buon approccio e le occasioni per colpire, ma al primo errore serio ha pagato. Al 26' Osmajic ha sfruttato la verticalizzazione di Traoré; al 38' un errore di da Candé ha permesso a Messias di servire nuovamente il montenegrino per lo 0-2. Due errori, due gol. Nove individuali in 12 giornate: nessuno ha fatto peggio.

Anche davanti serve molto di più

L'altra faccia della crisi è offensiva. Contro il Genoa Berardi ha avuto una grande occasione prima dell'intervallo, Laurienté ha costretto Bijlow a intervenire, ma il Sassuolo è rimasto ancora a zero. Il nuovo tecnico avrà bisogno di tempo per modificare principi, automatismi e mentalità ,a il calendario non aspetta. Domenica prossima arriverà il Napoli e il Sassuolo non vince dal 13 settembre, dal 3-2 contro la Juventus. Da allora sono arrivati un pareggio e sette sconfitte.

La sensazione è che il lavoro necessario sia molto più profondo di un semplice cambio di allenatore. Con 31 gol subiti e una classifica ormai cortissima alle spalle, il tempo per trasformare i primi segnali in punti comincia già a pesare.