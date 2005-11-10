Niente da fare per il Sassuolo, neanche il cambio di guida tecnica per il momento ha risollevato la squadra. Il Genoa ha battuto 2-0 i neroverdi nel match delle 15 al Mapei grazie alla doppietta di un super Osmajic, che ha vinto il duello a distanza con Esposito, beccato dal pubblico avversario per il suo passato alla Sampdoria e sostituito all'intervallo.

Le parole di D'Aversa

Non un bel debutto per l'allenatore italiano, che in conferenza ha spiegato le sue sensazioni: "Sotto il punto di vista dell'atteggiamento non posso rimproverare nulla, ma se abbiamo la peggior difesa vuol dire che c'è da lavorare. Non sono felice oggi ovviamente, dovrebbero rinchiudermi da qualche parte, ma questa squadra ha qualità per uscire da questa situazione, anche se non basta… In Serie A la differenza la fa la voglia".

Le parole di De Rossi

Il tecnico rossoblù ha gioito per il successo pesantissimo in trasferta: "Abbiamo espresso il massimo delle qualità che avevamo. I tifosi? Sono 5.000 bronchiti! A parte gli scherzi, è bello aver dato la felicità a un popolo che si è mosso per venirci a vedere, la pioggia che si sono presi solo Dio lo sa. Nelle difficoltà è stato bello sentirsi dire 'siamo con te'. La considerazione che ho dei dirigenti è salita di tanti punti". Infine tanti complimenti per Osmajic: "Hai visto quei cani grossi che ti vengono addosso perché vogliono festeggiarti? Lui è così. Ha fatto 6 gol, sono numeri importanti, io e Diego ci siamo innamorati di lui quando lo abbiamo visto in video ma era uno che sei gol li faceva in 12 mesi e sta stupendo da questo punto di vista. Ora iniziano a mettergli due uomini addosso e noi dobbiamo essere più bravi a giocare di più tra le linee".