Genoa, il dt Modesto: "Bel segnale da De Rossi con Puczka e Wiafe. Qui ambiente positivo"

François Modesto, direttore tecnico del Genoa, ha parlato prima del super match contro la Roma all'Olimpico ai microfoni di Sky Sport. A partire dalle scelte di alcuni giocatori da parte del tecnico, Daniele De Rossi: "Ci sono giocatori giovani, Puczka è arrivato dalla Juventus e Wiafe dal Modena, ma il merito arriva dal mister perché ha avuto il coraggio di lanciare giovani contro la Roma, che è una grande squadra. È un bel segnale. Complimenti al mister".

Cambi di uomini rispetto alla Fiorentina. Si cerca ancora la chiave giusta?

"Il mister l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro, ma la squadra ha sempre giocato. Dipende contro chi giochiamo e dalla tattica. La squadra è abituata, segue l'allenatore e speriamo di fare la partita che dobbiamo fare. Secondo me dall'inizio della stagione abbiamo sempre fatto buone prestazioni".

Che ambiente ha trovato?

"Chiaro che non si vince subito all'inizio. Ho trovato un ambiente positivo, anche l'allenatore e la squadra. Il Genoa è una piazza incredibile, ho trovato serenità e gente che sa cosa vuol dire giocare con questa maglia. Ci aspettano delle battaglie, ma l'ambiente è molto positivo".