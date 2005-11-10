Genoa, Frendrup fermato per un problema alla caviglia: col Milan neanche in panchina

Non è neanche in panchina Morten Frendrup per la sfida che si sta svolgendo in questo momento a Marassi tra i padroni di casa del Genoa e il Milan (Clicca qui per seguire il live a cura di TMW).

Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista danese non era al meglio a causa di una botta alla caviglia rimediata nell'ultima gara di campionato contro il Lecce. Frendrup sembrava star bene, tanto che De Rossi lo aveva inserito tra i convocati ma una ricaduta lo ha costretto al forfait finale, con il giocatore che non è neanche in panchina.