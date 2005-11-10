Genoa, Frendrup fermato per un problema alla caviglia: col Milan neanche in panchina

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Genoa, Frendrup fermato per un problema alla caviglia: col Milan neanche in panchinaTMW
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 15:08Serie A
autore Niccolò Righi
08.11.2026 15:08Serie A
Il centrocampista aveva accusato il problema a Lecce, sembrava star meglio ma ha avuto una ricaduta e contro il Milan è in tribuna.
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Non è neanche in panchina Morten Frendrup per la sfida che si sta svolgendo in questo momento a Marassi tra i padroni di casa del Genoa e il Milan (Clicca qui per seguire il live a cura di TMW).
Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista danese non era al meglio a causa di una botta alla caviglia rimediata nell'ultima gara di campionato contro il Lecce. Frendrup sembrava star bene, tanto che De Rossi lo aveva inserito tra i convocati ma una ricaduta lo ha costretto al forfait finale, con il giocatore che non è neanche in panchina.
Fonte: dall'inviato, Andrea Piras
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