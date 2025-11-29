Genoa-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: De Rossi schiera Ellertsson, Zanetti con Mosquera

Uno scontro diretto che vale molto. Genoa e Hellas si sfideranno fra poco più di un'ora al "Ferraris" in un match importante per la zona bassa della classifica. Con Daniele De Rossi i rossoblù hanno trovato con più facilità la via del gol ma ne subiscono troppi e in casa non hanno ancora vinto in campionato. Di fronte ci saranno gli scaligeri di un Paolo Zanetti sempre più in bilico e che ancora non hanno ancora vinto. Nell'ultimo match i gialloblù sono stati sconfitti 2-1 al "Bentegodi" dal Parma mentre i rossoblù hanno pareggiato 3-3 a Cagliari.

Le scelte di De Rossi

Daniele De Rossi non avrà a disposizione lo squalificato Norton-Cuffy, sostituito sulla fascia destra da Ellertsson. A sinistra spazio a Martin mentre in difesa davanti a Leali confermato il trio formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo c’è Malinovskyi con Frendrup e Thorsby ai lati mentre in attacco Colombo fa coppia con Vitinha.

L'undici di Zanetti

Paolo Zanetti dà spazio a Giovane e Mosquera in attacco mentre Belghali e Bradaric sono gli esterni. In difesa davanti a Montipò, giocano Nunez, Nelsson e Valentini con Gagliardini in cabina di regia supportato da Niasse e Bernede.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.