Torino, Baroni su Zapata: "Ha avuto un lungo stop, normale un po' di affaticamento"

Giornata di vigilia per il Torino, atteso dal match esterno sul campo del Verona. Il tecnico granata Marco Baroni, nella conferenza stampa odierna, ha toccato vari punti tra cui il ritorno a pieno regime di uno dei giocatori chiave della squadra ovvero Duvan Zapata: "Sta bene, ha pagato un po' le gare giocate". Il mister prosegue così sulle condizioni del centravanti colombiano: "Ha avuto un lungo stop, i momenti di affaticamenti fanno parte del percorso. Ci stiamo lavorando insieme".

Quella di domani è una sfida che vedrà il Toro opposto ad una formazione attualmente in zona retrocessione. Una parte della graduatoria che evidentemente rimane indigesta ai granata, poco capaci in questa stagione di fare punti contro le 'ultime della classe': "Affrontiamo tutte le gare come se non ci fosse un domani - assicura Baroni -, vogliamo avere questa identità. Ci sono squadre che ti portano a fare una partita, come contro il Cagliari, in cui abbiamo avuto buoni dati offensivi, ma poi ci sono situazioni da migliorare. Ci stiamo lavorando. Il fatto di affrontare una squadra come il Verona che sta facendo un percorso, dobbiamo metterci ferocia e determinazione".