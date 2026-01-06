Il Genoa accelera per Bento ma per il brasiliano c'è da battere la concorrenza del West Ham

Arrivano conferme riguardo la trattativa che potrebbe portare al Genoa un nuovo portiere. Anche Sky Sport conferma la nostra esclusiva (QUI) riguardo un'offerta che il club rossoblù nei giorni scorsi avrebbe fatto all'Al Nassr per assicurarsi il brasiliano Bento Matheus Krepski.

Nelle ultime ore, però, la squadra di Dan Sucu avrebbe accellerato per bruciare la concorrenza. Sull'estremo difensore, infatti, ci sarebbe anche il West Ham, intenzionato a rivoluzionare una rosa che al momento si trova al 18esimo posto e che ha già attinto dalla Serie A prelevando il Taty Castellanos dalla Lazio.

Dal canto suo Bento ha da tempo dichiarato il proprio volere di lasciare l'Arabia Saudita, decisione maturata probabilmente per non perdere il posto al Mondiale che si giocherà fra Canada, Stati Uniti e Messico la prossima estate. Il Grifone, complice le ultime prove opache di Leali, è da tempo alla ricerca di un nuovo numero 1. Oltre al brasiliano restano sullo sfondo anche Perin - la cui trattativa con la Juventus però si è decisamente raffrettata - e Mandas.