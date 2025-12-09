Genoa, colpo a Udine. Il Secolo XIX in prima pagina: "Norton-Cuffy mette le ali"

Il Genoa torna a sorridere vincendo a Udine contro l'Udinese e conquistando tre punti importanti per la corsa salvezza. Il Grifone batte i bianconeri 2-1 grazie al rigore trasformato da Malinovskyi e al graffio nel finale di Norton Cuffy e si conquista uno dei titoli principali proposto oggi in prima pagina de Il Secolo XIX: "Norton-Cuffy mette le ali al Genoa: colpo a Udine", si legge sul quotidiano ligure.

"Ho visto due squadre, perché anche l'Udinese ha fatto il suo - ha sottolineato il tecnico rossoblu Daniele De Rossi nella conferenza stampa post partita -. Ho visto una prestazione interessante, non mi è piaciuto che subito dopo il primo gol ci siamo abbassati troppo e mancava ancora tanto. In diverse cose posso migliorare questi ragazzi, è un gruppo che lotta come una famiglia questo, ho partecipato anche a spogliatoi che lottavano per finta, dove si lottava in 8. Qui c'è una squadra con valori umani importanti, sono contento per chi è entrato, questo mi rende davvero felice. La classifica? L'obiettivo è allontanarsi dalla zona retrocessione, ci mettiamo l'elmetto, possiamo giocare anche meglio di così, dobbiamo capire quando giocare bene e quando male. Non dobbiamo elemosinare impegno e voglia, mi dispiaceva tanto per la sconfitta in Coppa, avevo paura che ci potessimo disunire invece siamo ripartiti forte"