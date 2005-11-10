Genoa, occhi su Sava del Craiova: sarebbe il rivale di Bijlow
Luca Bargellini
Rumors di mercato per il Genoa. Il club ligure, di proprietà del patron romeno Dan Șucu, avrebbe messo nel mirino un portiere del campionato di Romania. Si tratta di Razvan Sava, 24 anni, estremo difensore dell’Universitatea Craiova, che sarebbe il profilo individuato per rinforzare il reparto. La notizia è stata riportata da Gazeta Sporturilor.
Sava per sfidare Bijlow
Il Genoa occupa il sedicesimo posto in classifica con 7 punti conquistati in 8 partite e vorrebbe aggiungere un nuovo portiere alla rosa. Secondo quanto scritto in Romania, la scelta sarebbe ricaduta proprio su Sava, chiamato a contendere a Justin Bijlow, olandese di 28 anni, un posto da titolare tra i pali.
Un’operazione complicata (H2)
Al momento, però, non risulta che il Genoa abbia presentato un’offerta. Se il club di Șucu dovesse decidere di farsi avanti, però, la trattativa si preannuncia complicata. Sava, infatti, ha firmato con l’Universitatea Craiova lo scorso luglio dopo un biennio all'Udinese su esplicita richiesta del tecnico Filipe Coelho.