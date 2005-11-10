Apertura dell'Atletico: David può esser riscattato dalla Juve. Ma ad altre condizioni

L'Atletico Madrid ha già iniziato le valutazioni sul possibile riscatto dalla Juventus dell'attaccante canadese Jonathan David. Tre gol in cinque partite di Liga, il calciatore classe 2000 che un anno fa veniva ingaggiato a parametro zero dalla società bianconera da quando s'è trasferito in Spagna sta ritrovando quel gol che a Torino sembrava smarrito. Per il cholo Simeone l'ex Lille non è un titolare, ma il suo apporto non sta passando inosservato e in casa Atletico sono già partite le prime riflessioni sulla possibilità di trattenerlo in Spagna ben oltre questa stagione. Già, ma a quali condizioni?

I dettagli dell'accordo definito a settembre

Lo scorso 1° settembre la Juventus ufficializzava la sua uscita con questo comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi". Un accordo definito in poche ore che è la base di partenza da cui ripartire nelle negoziazioni, anche se per arrivare poi è un accordo è praticamente impossibile che ci si attenga a quanto scritto nel comunicato stilato quasi due mesi fa.

Ma in vista della prossima estate...

L'Atletico Madrid paga circa il 60% dell'ingaggio di David da sei milioni di euro più bonus. L'altro 40% è ancora ad appannaggio della Juventus e questo, in caso di trasferimento a titolo definitivo del bomber canadese in Spagna, è certamente un aspetto da tener di conto. Per i colchoneros stipendi così alti sono sono a appannaggio dei titolarissimi e oggi David non ha raggiunto questo status.

Per arrivare a un accordo servirebbe quindi un suo sacrificio, ma anche uno sconto della Juventus rispetto ai 25 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Vedremo quale sarà la posizione della Juventus, per ora i due club non sono ancora entrati nel vivo delle discussioni e non lo faranno ancora per un po'. Di certo però c'è che dall'Atletico hanno già aperto a una sua permanenza ben oltre questa stagione