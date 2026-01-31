Lazio, vittoria nel deserto. Il Corriere di Roma apre con le parole di Sarri: "Dai tifosi atto d'amore"

In un’atmosfera surreale allo Stadio Olimpico, quasi completamente vuoto a causa delle proteste dei tifosi, la Lazio ritrova il successo in Serie A al termine di una gara rocambolesca e ricca di colpi di scena contro il Genoa, superato con il punteggio di 3-2. Una vittoria sofferta ma fondamentale per gli uomini guidati da Maurizio Sarri.

La prima frazione di gioco scorre senza particolari sussulti, con poche occasioni da gol e ritmi piuttosto bassi da entrambe le parti. È nella ripresa, però, che il match cambia volto: la Lazio accelera e riesce a portarsi sul doppio vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Pedro e alla prima storica rete in Serie A di Taylor. Il Genoa, tuttavia, non molla e trova la forza di reagire, ristabilendo la parità prima con Malinovskyi dal dischetto e poi con il gol di Vitinha. Quando la partita sembra ormai destinata al pareggio, nei minuti di recupero arriva l’ennesimo episodio decisivo: al 101°, un nuovo calcio di rigore viene trasformato da Cataldi, regalando alla Lazio una vittoria preziosissima e i tre punti finali.

Sarri nel post partita ha dichiarato: "Esco contento prima di tutto per i ragazzi, è un momento difficile con situazioni non ancora delineate. La squadra non era serena oggi e si è visto nella prima mezz'ora, una squadra attenta ma contratta. Abbiamo fatto bene l'ultima parte del primo tempo e soprattutto la prima parte del secondo tempo, una squadra serena faceva finire la partita 2-0. Invece c'è stato il rigore e la sensazione era che anche il 2-2 sarebbe arrivato. Poi c'è stata la reazione, magari questa squadra non è serena ma ha un grande cuore e una grande anima. Sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno giocato in un ambiente difficile con poca gente che si è fatta molto sentire. Questo gesto è l'ennesimo gesto d'amore del nostro popolo".