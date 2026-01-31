Il Genoa si arrende in extremis. La Repubblica Genova: "Gioia Lazio con il rigore di Cataldi"

"Il Genoa si arrende in extremis. Gioia Lazio con il rigore di Cataldi" scrive La Repubblica Genova in prima pagina quest'oggi. Il Var e i falli di mano la fanno da padroni all'Olimpico: tre rigori assegnati dopo review e match deciso all'ultimo secondo. Dopo il doppio vantaggio laziale, la rimonta della Lazio con Malinovskyi su rigore e poi Vitinha ma la beffa è arrivata al 100' per la squadra di De Rossi, ko per un rigore segnato da Cataldi.

Il derby in B - In primo piano anche il derby tra Sampdoria e Spezia in B: "Una Samp da combattimento: obiettivo scavalcare lo Spezia". Comincia un mese vitale per la Sampdoria, parola di mister Angelo Gregucci. Il calendario prevede a febbraio tante gare concentrate e particolarmente delicate.

Si parte stasera (ore 19.30) con lo Spezia, il tecnico si prepara a una battaglia molto difficile. "Serve una gara intensa, di qualità, fisicamente molto robusta. Stiamo puntando, in modo consapevole, in questa sessione di mercato su giocatori con caratteristiche agonistiche importanti, un requisito fondamentale per fare strada in questa categoria, viene anche prima della pura tecnica".