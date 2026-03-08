Live TMW Genoa, Masini: "Aspettavo questo momento da tanto. Molto contento della vittoria"

20.21 - Al termine della gara contro la Roma, il del Genoa interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

21.05 - Inizia la conferenza stampa di Patrizio Masini.

Vittoria importante?

"Sono molto contento. E’ ovvio che sono più felice oggi che in altre gare ma la forza di questa squadra è che chi chiunque scende in campo fa bene".

Cresciuto nel settore giovanile, senti molto il peso della maglia?

"E’ normale che chi gioca così tanti anni nel settore giovanile, in più in una piazza così passionale, la maglia la senta in un modo diverso rispetto agli altri. Il compito era di stare uomo a uomo e rispondere alla Roma con lo stesso gioco e il risultato penso sia giusto".

Nelle giovanili giocavi anche in una posizione più avanzata.

"A centrocampo penso di giocare ovunque. Ovvio se il mister chiede un play sa Che non posso dargli la qualità ma cerco di essere utile con i miei mezzi".

Partita perfetta?

"Il mister voleva che fossimo più aggressivi ed è questa la scelta per cui ho giocato. Partita perfetta sì ma con la palla posso fare di più".

Hai trovato spazio dopo tanto tempo.

"Aspettavo questo momento da tanto. Io sto bene qua al Genoa. Un po’ soffrivo il fatto che non giocavo ma la mia qualità è la voglia e voglio farla vedere".

De Rossi?

" E’ difficile vincere contro questa Roma, il mister è stato bravo a prepararla con i concetti giusti".

21.14 - Termina la conferenza stampa di Patrizio Masini.