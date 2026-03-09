Roma, col Genoa è uno stop che pesa. Il Messaggero: "De Rossi, proprio tu"

"De Rossi, proprio tu. Roma, col Genoa è uno stop che pesa" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi soffermandosi sulla sconfitta della Roma in casa del Genoa. Vittoria dei rossoblù di Daniele De Rossi al Ferraris per 2-1.

"Daniele, tu quoque. Il figlio di Roma e della Roma infligge alla carne della sua carne la nona sconfitta in campionato" e riapre la corsa Champions con il Como che vola al quarto posto e con la Juventus che torna a -1.

"Questi sono i fatti, speravo che finisse così al di là di quello che è stato il mio passato. Sono qui per fare il lavoro a cui tengo, in una piazza a cui inizio a tenere davvero tantissimo. I giocatori, la società e il club meritano di salvarsi, devo dare il 100% e abbiamo meritato questa vittoria. Devo dare quanto stanno dando i miei giocatori, a prescindere dall'avversario" il commento di DDR dopo la gara.