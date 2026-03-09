Il Milan vince il derby, il Corriere dello Sport così in prima pagina: "L'Allegrata"
"L'Allegrata": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scudetto, 10 partite alle fine: Allegri si prende anche il derby di ritorno (1-0). Milan spietato: è a -7 dall'Inter e sogna, Inter affondata. Estupinan manda ko i nerazzurri, che avevano perso l'ultima volta il 23 novembre contro Allegri. Chivu: "Il braccio di Ricci in area? Mi hanno detto che c'è stato un check".
Spazio anche al resto della domenica di Serie A, soffermandosi su una partita in particolare: "De Rossi inguaia la Roma". Il Genoa gela Gasp: 2-1. Messias e Vitinha trascinano DDR, non basta Ndicka. Corsa Champions: domenica Malen a casa di Fabregas.
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"