Il Milan vince il derby, il Corriere dello Sport così in prima pagina: "L'Allegrata"

"L'Allegrata": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scudetto, 10 partite alle fine: Allegri si prende anche il derby di ritorno (1-0). Milan spietato: è a -7 dall'Inter e sogna, Inter affondata. Estupinan manda ko i nerazzurri, che avevano perso l'ultima volta il 23 novembre contro Allegri. Chivu: "Il braccio di Ricci in area? Mi hanno detto che c'è stato un check".

Spazio anche al resto della domenica di Serie A, soffermandosi su una partita in particolare: "De Rossi inguaia la Roma". Il Genoa gela Gasp: 2-1. Messias e Vitinha trascinano DDR, non basta Ndicka. Corsa Champions: domenica Malen a casa di Fabregas.