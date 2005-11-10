Genoa, migliorano le condizioni di Ellertsson: a Lecce per superare il mal di trasferta

Guai a distrarsi. Il monito di Daniele De Rossi risuona forte fra i muri di Villa Rostan alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Lecce. Il successo casalingo contro la Juventus di mercoledì scorso ha rappresentato un'ottima iniezione di fiducia per il Genoa in vista del prossimo match del Via del Mare contro un avversario diretto per la salvezza. Servirà molta attenzione per affrontare il team di Di Francesco, una squadra capace di mettere in difficoltà l'avversario ma che fra le mura amiche ha ottenuto solo una vittoria in quattro gare e tre sconfitte.

Mal di trasferta rossoblù

Dal canto suo però il Grifone fatica lontano dal "Ferraris". Se fra le mura amiche sono arrivate soltanto due sconfitte contro il Napoli, e viziata anche dal gol di De Bruyne con evidente fallo su Vasquez, e contro il Como e successivamente tre vittorie (Fiorentina, Venezia e Juve) ed un pareggio contro il Frosinone, in trasferta sono arrivati solo ko. Due a Roma, contro i giallorossi e contro la Lazio, e uno a Parma.

Migliora Ellertsson

E per la sfida in Salento dovrebbe recuperare Mikael Ellertsson. L'islandese, pedina importante per De Rossi e autentico jolly, sta migliorando dal suo trauma distorsivo alla caviglia sinistra e potrebbe essere utilizzato dal suo allenatore o dall'inizio o a gara in corso.