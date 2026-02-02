Ufficiale
Genoa, tesserato il baby Doumbia dalla Team Altamura. Rimarrà in prestito in Puglia
Secondo quanto appreso dalla lista trasferimenti sul sito della Lega serie A, il Genoa ha acquistato a titolo definitivo dalla Team Altamura Chec Bebel Doumbia (18), centrocampista burkinabè che quest'anno si è affacciato in serie C.
Questa la nota in merito del club pugliese:
Il Team Altamura comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa CFC , per la cessione a titolo definitivo del calciatore Chec Bebel Doumbia.
Contestualmente Doumbia, viene trasferito a titolo temporaneo al Team Altamura, con la formula del prestito, fino al prossimo 30 giugno 2026, portando a termine la stagione con la maglia biancorossa.
