Il Torino e Baroni si giocano tutto, a Genova è vietato sbagliare. Ma tornano i tifosi

Il Toro e Marco Baroni sono arrivati all’ultima spiaggia. Lo spareggio salvezza di oggi alle 12.30 contro il Genoa a Marassi rappresenta una sorta di punto di non ritorno: in caso di vittoria, la situazione di classifica tornerebbe di relativa tranquillità e verrebbe tirato un enorme sospiro di sollievo da quota 30 punti; in caso di pareggio, o peggio ancora di sconfitta, gli incubi della retrocessione verrebbero definitivamente fuori con ancora tre mesi di stagione da disputare. E, a quel punto, verrebbe anche complicato immaginare di continuare con il tecnico toscano, il quale ha bisogno di dare risposte alla dirigenza. Di certo, Baroni non le ha date ai giornalisti: nella giornata di ieri, infatti, non c'è stata la consueta conferenza stampa di vigilia, con il tecnico che ha diretto la rifinitura prima della partenza per Genova senza passare dalla sala stampa Olimpico Grande Torino.

Intanto, il presidente Cairo ha fatto un blitz al Filadelfia all’antivigilia della gara contro il Grifone, il patron granata ha assistito all’intera seduta di allenamento e ha anche pranzato con la squadra: un gesto per mostrare vicinanza ma anche per ribadire la necessità di cambiare marcia. Il cammino nel 2026 è costellato di risultati negativi, in otto partite di campionato sono arrivate due vittorie, un pareggio e addirittura cinque sconfitte. Ecco perché, adesso, il baratro è ad appena tre punti: tutti gli addetti ai lavori immagino una Fiorentina ben presto fuori dalla bagarre per non retrocedere, così rimarrebbe il Toro a 27 con Lecce, Cremonese e proprio il Genoa a 24, le ultime a garantire una linea di galleggiamento per i granata. Vlasic e compagni non possono davvero più giocare con il fuoco. Se non altro, potranno tornare a contare sui propri tifosi: dopo i "vuoti" al Grande Torino nelle gare contro Lecce e Bologna causa contestazione contro la società, in trasferta a Genova sono attesi circa 1500 granata.