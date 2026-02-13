Vasquez sogna in grande. Il Secolo XIX: "Vorrei entrare nella storia del Genoa"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio al Genoa e Johan Vasquez, che sogna in grande pensando al Grifone. Il difensore infatti ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano, non nascondendo l'ambizione di diventare una bandiera genoana. Un desiderio scaturito anche dalla visita di Branco, ex difensore del Genoa, al centro sportivo rossoblu dove il brasiliano è stato accolto con affetto dallo staff e da tutti i giocatori.

Vasquez è alla quinta stagione in Italia, la quarta tra le fila genoana di cui ormai è un perno fondamentale. Anche sotto la guida di Daniele De Rossi, infatti, il messicano ha trovato continuità divenendo un punto di forza della squadra nonché capitano. Il difensore nel corso dell'intervista ha elogiato il lavoro del tecnico romano, che a suo giudizio ha dato equilibrio ed energia ad un Genoa in difficoltà.

Tra le ambizioni ovviamente c'è quella della salvezza, che passa anche dal prossimo scontro diretto in programma contro la Cremonese. Vasquez nella stagione 2022-2023 fu girato proprio in prestito ai grigiorossi, con cui riuscì a mettersi in mostra in massima serie. A Cremona, dove Johan è anche diventato padre, i punti varranno doppio: una sfida speciale per Vasquez, tanto per il trascorso personale quanto per gli obiettivi stagionali.